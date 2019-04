Mit seiner samtweichen Stimme bringt Davin Herbrüggen seine Fans reihenweise zum Schmelzen! Durch seine gefühlvollen Performances hat sich der Altenpfleger aus Oberhausen längst zu einem der Favoriten der diesjährigen DSDS-Staffel gemausert. Vor allem bei Jurorin Oana Nechiti (31) hat er ordentlich Eindruck hinterlassen. Doch die Tänzerin ist nicht die einzige Promidame, die für den 20-Jährigen schwärmt: Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda (26) lobt das Nachwuchstalent im Netz immer wieder in höchsten Tönen, behauptete neulich sogar, dass sie nur seinetwegen einschalte. Im Promiflash-Interview verriet Davin nun, wie er auf Gerdas öffentliche Schmeicheleien reagiert hat!

"Ich konnte es erst einmal gar nicht fassen, als ich gesehen habe, dass die Gerda mir geschrieben und mich in ihrer Story markiert hat. Und dann war sie auf einmal in meinem Livestream drin", zeigte sich Davin gegenüber Promiflash überrascht, aber auch ein wenig stolz. Tatsächlich sei er von der plötzlichen Aufmerksamkeit des Fotomodells völlig überwältigt. "Das ist eine megakrasse Ehre. Die Gerda ist einfach eine bildhübsche Frau und das ehrt mich voll, dass ich mit so einer hübschen Frau schreibe", schwärmte er weiter.

Auf die Frage, ob sich die beiden im wahren Leben auch schon mal getroffen hätten, antwortete er scherzhaft: "Dazu sage ich nichts", stellte dann aber klar: "Nein, tatsächlich haben wir uns noch nicht getroffen, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Also wer würde da schon Nein sagen?" Im Moment wolle sich der Single aber erst einmal auf seine Gesangskarriere konzentrieren – seine zahlreichen Verehrerinnen müssen sich daher noch etwas gedulden. "Alles andere wäre jetzt auch Quatsch und würde mich überfordern", musste Davins zugeben.

TVNOW / Stefan Gregorowius Davin Herbrüggen, DSDS-Kandidat 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Dubai-Urlaub, April 2019

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (DSDS-Juroren)

