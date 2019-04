Seine Fans lieben ihn! Davin Herbrüggen hat sich bis in das Finale von DSDS und die Herzen der Zuschauer gesungen. Am Samstag steht er das letzte Mal zusammen mit Nick Ferretti, Joana Kesenci und Alicia-Awa Beissert auf der Bühne der Casting-Show. Auch auf Social Media konnte der 20-Jährige schon ordentlich punkten: Rund 57.000 Follower hat er schon. Kein Wunder also, dass der Hottie mit Liebesbriefen überschüttet wird. Aber würde der Castingshow-Kandidat auch einen seiner Bewunderer daten?

Für Davin sei das alles sehr aufregend, weil der ganze Trubel um ihn so plötzlich käme. Daher würde er eine solche Sache für die Zukunft nicht ausschlagen: "Vielleicht nach DSDS, aber jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf das große Finale", verriet er gegenüber Promiflash. Eins ist klar: Dem Musiker schmeichle die Fanpost sehr. "So viel Bestätigung zu bekommen, ist echt ein schönes Gefühl."

Außerdem könne sich der Frauenschwarm vorstellen, mit jemandem über Instagram in Kontakt zu kommen: "Heutzutage ist das ja eigentlich nur noch so, dass man sich übers Internet kennenlernt, weil man selten raus geht und irgendwo anders jemanden kennenlernt", erklärte er weiter im Interview mit Promiflash. Davin nehme das Leben einfach so, wie es kommt und das dürfte seine Fan-Girls freuen: "Wenn sich da irgendwas ergeben sollte, sage ich natürlich nicht nein."

Getty Images DSDS-Kandidat Davin Herbrüggen

Instagram / davinherbrueggen Davin Herbrüggen, DSDS-Kandidat

Getty Images Davin Herbrüggen auf der DSDS-Bühne

