Wer wird dieses Jahr Sieger bei The Biggest Loser? Noch vier Kandidaten sind im Rennen: Mario, Julian, Michael und Melanie haben die Chance auf den begehrten Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wer gewinnt, entscheidet am Ende die Zahl auf der Waage. Aber wen sehen die Ex-Kandidaten Jenny, Annika und Ercan vorne? Gegenüber Promiflash haben sie ihre Einschätzung abgegeben!

"Ich traue es jedem einzelnen der Finalisten zu. Aber meine Daumen sind für Mario gedrückt", verriet Jenny im Interview. Annika nannte keinen bestimmten Namen, sie wünsche sich aber, dass mal wieder eine Frau auf dem Siegertreppchen landet. Diesen Wunsch kann ihr nur Melanie erfüllen – sie ist die einzige Teilnehmerin im Finale. Und was ist mit Ercan? "Ich denke, dass entweder Melanie den Titel holen wird oder Mario", äußerte er gegenüber Promiflash.

2018 entschied Saki die Abnehm-Show für sich: Der Nürnberger holte sich den Sieg mit einem Gewichtsverlust von 94,5 Kilo. Er hatte den Wettbewerb mit 189,6 Kilogramm begonnen und wog in der Endrunde nur noch 95,1 Kilo.

"The Biggest Loser" – am 28. April 2019 ab 20:15 Uhr bei Sat.1.

Copyright © SAT.1 Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Annika, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller Melanie, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2019

Anzeige

Wer wird "The Biggest Loser" gewinnen? Mario Julian Michael Melanie Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de