Heute hieß es für die Kandidaten von The Biggest Loser noch einmal: Gas geben! Die zehnte Staffel des erfolgreichen Abnehm-Formats geht in den Endspurt. In der heutigen Folge kämpften die letzten fünf Schwergewichte Michael, Mario, Jenny, Melanie und Julian um den Einzug ins Finale: Doch wer setzte sich gegen die Konkurrenz durch und hat die Chance, nächste Woche um die Siegprämie von 50.000 Euro zu kämpfen?

Was für ein spannender Showdown! In den letzten Challenges des Wettbewerbs gingen die Teilnehmer noch einmal an ihre körperlichen Grenzen, um sich vor dem großen Wiegen ein paar Boni zu sichern. Julian ergatterte so einen Bonus von 2,5 Kilo und sicherte sich damit eine gute Ausgangsposition. Am Ende entschied aber das Gesamt-Ergebnis: Welche Kandidaten haben in den vergangenen Wochen am meisten abgespeckt? Als Erster durfte Mario jubeln. Mit einem Gewichtsverlust von insgesamt 74,8 Kilo schaffte er den Einzug ins Finale, genau wie Michael, der stolze 61,75 Kilo abspeckte. Auch Julian und Melanie sicherten sich einen Platz unter den Top Vier.

Für Jenny ist nach dem Halbfinale Schluss – ein bitteres Aus für die schwäbische Powerfrau: "Pure Enttäuschung, nicht mit ins Finale einzuziehen. Ich kann das Gefühl gerade auch gar nicht weiter ausführen", erklärte sie kurz nach der Entscheidung. Trotzdem ist sie sehr zufrieden mit ihrer Leistung: "Ich bin unglaublich stolz. Ich habe ein neues Körpergefühl, ich hab so viel positive Energie für mich gewonnen."

© SAT.1 / Benedikt Müller Julian, "The Biggest Loser"-Kandidat

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Michael

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller Melanie, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2019

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller Jenny, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Findet ihr, dass es die richtigen Kandidaten getroffen hat? Nein, auf keinen Fall! Ja, definitiv! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de