Geben sie ihrer Liebe doch eine zweite Chance? Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) gaben erst kürzlich überraschend ihre Trennung bekannt. Der Grund? Der einstige Rosenbruder habe sein Ex schon zu Beginn ihrer Beziehung betrogen. Kurz darauf soll das Bachelor in Paradise-Paar jedoch schon wieder geknutscht haben – jetzt setzen die beiden sogar noch einen drauf: Yeliz und Johannes fliegen gemeinsam in den Urlaub!

"Für den einen oder anderen mag es jetzt überraschend wirken, aber ich bin gerade mit Johannes unterwegs", verkündete die Beauty in ihrer Instagram-Story und erklärte weiter: "Wir haben uns echt viel ausgesprochen, wir haben uns echt viel Zeit genommen, um zu reden." Letztlich seien sie zum Entschluss gekommen, das Geld für ihren bereits gebuchten und bezahlten Bali-Urlaub nicht in den Sand setzen zu wollen – und zusammen ein wenig Sonne zu tanken. "Abgesehen von dem Geld, möchten wir uns einfach nochmal diese Chance geben, wir möchten uns diese Zeit nehmen."

Auch ihre Social Media-Aktivität fahren die beiden vorerst zurück, um sich voll und ganz auf sich zu konzentrieren: "Und dann wollen wir gucken, wo der Weg uns hinführt." Mehr könne und wolle Yeliz aktuell nicht dazu sagen – einen Kuss von Johannes gab es trotzdem direkt dazu.

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc auf den Malediven

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de