Davin Herbrüggen ist der neue Superstar! Im Finale von DSDS konnte der Altenpfleger die meisten Stimmen von den Zuschauern einsammeln und ging so in die Geschichte der Castingshow ein. Das Publikum lag dem Musiker mit der gewaltigen Stimmfarbe deutlich zu Füßen und der Frauenschwarm konnte durch seine TV-Auftritte sogar einen prominenten Fan gewinnen: Gerda Lewis (26) war sogar live im Kölner Studio vor Ort.

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin fuhr gemeinsam mit ihrer besten Freundin zu dem TV-Spektakel und hielt ihre Eindrücke aus dem Saal für ihre Follower auf Instagram fest. Nach der Urteilsverkündung war die schöne Blondine völlig überwältigt: "Ich bin so dankbar, diesen Moment live erleben zu dürfen! Es war einfach ein Gänsehautmoment, den ich nie vergessen werde. Danke, dass du mich in deinen Fan-Klub eingeladen hast. Ich wusste, dass du des schaffst. Ich gönne es dir von Herzen, Davin!", freute sie sich in einem ihrer zahlreichen Posts.

Tatsächlich schwärmte auch der Brillenträger schon vor dem Finale im Promiflash-Interview von Gerda: "Ich freue mich wirklich drauf. Es ist eine Ehre für mich, so eine hübsche Frau in meinem Fanblock sitzen zu haben – neben meiner Mutter, die natürlich auch eine sehr hübsche Frau ist." Bei der anschließenden Aftershow-Party trafen der Sänger und das Model dann zum erstem Mal aufeinander, was sie sichtlich freute.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis vor dem DSDS-TV-Studio in Köln

Anzeige

Getty Images Davin Herbrüggen, DSDS-Sieger 2019

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Davin Herbrüggen und Gerda Lewis auf der Aftershow-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de