Da platzte Neymar Jr. (27) wohl der Kragen! Am Samstagabend verlor der Spieler von Paris Saint-Germain erst ein Spiel und dann die Nerven. Im Pokalfinale unterlag der französische Meister gegen den Außenseiter von Stade Rennes im Elfmeterschießen. Ein Fan des Cup-Siegers konnte sich anschließend einige Sticheleien gegen die Kicker des Verlierers nicht verkneifen. Das ließ sich Neymar jedoch nicht bieten und schlug den Mann ins Gesicht.

Wie in einem Twitter-Video deutlich zu sehen ist, das Sport Bible vorliegt, gehen der brasilianische Superstar und seine Kollegen an einem pöbelnden Zuschauer vorbei. Plötzlich bleibt der 27-Jährige stehen, diskutiert erst und schlägt dann erst das Handy des Mannes weg, bevor er einen Schwinger in Richtung Kinn bringt. Wie unter anderem L’Équipe berichtet, soll der Unbekannte ein Freund eines Rennes-Spielers sein und die PSG-Profis als Rassisten und dumm bezeichnet haben. Trotzdem droht Neymar nun eine Sperre.

Das wäre nicht die erste Bestrafung, die er sich zuletzt einbrockte. Weil er sich im Netz abfällig über den Schiedsrichter aus einer Champions League-Partie geäußert hatte, griff die UEFA hart durch. Sie verdonnerte den extrovertierten Stürmer dazu, bei den ersten drei Spielen der nächsten Saison nur zuschauen zu dürfen.

