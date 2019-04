Selbes Foto und doch ganz unterschiedliche Reaktionen! Michael Wendler (46) und seine 18-jährige Freundin Laura sorgen immer wieder für Aufreger im Netz. Erst kürzlich diskutierte die Community beispielsweise eine mögliche Beziehungskrise. Nun zeigen sich die beiden aber wieder ganz verliebt mit einem Glas Wein in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht auf Instagram. Sie posteten dasselbe Bild – doch wer kommt eigentlich besser bei der Netzgemeinde an? Die User scheinen sich einig zu sein.

Laura bekundete unter dem Foto ihre Gefühle für den "Sie liebt den DJ"-Interpreten: "Ich liebe dich jeden Tag mehr." Der Schlagersänger hingegen war sehr viel verhaltener in seiner Wortwahl: "Liebe Grüße aus den USA und einen schönen Start in die neue Woche", schrieb er seinen Fans. So unterschiedlich wie diese Aussagen, sind auch die Reaktionen der Instagram-User: Laura musste sehr viel mehr Hass-Kommentare einsacken als ihr Freund. "Ganz wichtig , den Busen sollte man sehen. Sonst schaut ja keiner", oder "Ich bin nicht neidisch auf so was", waren nur zwei der fiesen Äußerungen, die Laura kassiert hat.

Die Fans des Schlagersängers hingegen stehen hinter ihrem Idol – für seine deutlich jüngere Freundin haben aber auch sie nur Kritik übrig: "Ich finde den Michael cool, nur sie ist mir suspekt", ging die Hetze gegen Laura auf Michaels Account weiter. Einige wünschen sich sogar seine Ex zurück: "Ich finde die Claudia richtig klasse. Sie passt viel besser zum Wendler." Im Vergleich zu den Äußerungen auf Lauras Profil ist das noch harmlos – ob der Musiker da vielleicht nachgeholfen und die negativen Kommentare gelöscht hat?

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

