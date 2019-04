Er hatte sich mehr erwartet! Momo Chahine und Alicia-Awa Beissert scheinen ein Herz und eine Seele zu sein – immer wieder hatte es um die beiden DSDS-Kandidaten in den vergangenen Wochen Spekulationen gegeben. Die Fans fragten sich: Sind sie nun ein Paar oder nicht? Kürzlich klärte Alicia in einem Promiflash-Interview auf: Mit dem Frauenschwarm verbinde sie bislang nur eine tiefe Freundschaft. Dementsprechend feuerte Momo die Musikerin im Finale am vergangenen Samstag ordentlich an. Doch die Enttäuschung für ihn war groß: Seine Freundin schaffte es nicht aufs Siegertreppchen.

Dass Alicia nicht auf dem ersten Platz landete, habe ihn schon traurig gemacht, so Momo. "Sie ist in meinen Augen einfach ein Superstar", sagte er im Promiflash-Gespräch. Er sei sich allerdings sicher, dass Alicia trotzdem Erfolg haben werde. "Die wird ihren Weg gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. So eine Person wie sie gibt es in Deutschland noch nicht", schwärmte er von der 21-Jährigen und gab folgende Prognose ab: Man werde noch viel von ihr hören.

Dennoch gönnte Momo Alicias Konkurrent Davin Herbrüggen den DSDS-Sieg. "Der hat einfach eine außergewöhnliche Stimme. Man hört ihm zu und denkt so: 'Boah'. Und wenn er dann seine starken Töne raushaut, dann lehnt man sich zurück und denkt so: 'Das war geil'", schilderte Momo seine Sicht auf den Show-Gewinner. Er würde Davin einfach sympathisch finden und denke, dass die Leute ihn lieben, weil er sich nicht verstelle.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

Anzeige

Getty Images Alicia-Awa Beissert bei ihrem Auftritt im DSDS-Finale 2019

Anzeige

ActionPress Alicia-Awa Beissert, Pop-Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de