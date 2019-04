Momo Chahine musste gestern ganz stark sein! Für den Sänger war am Samstagabend Schluss bei DSDS. Mit "Fresh" von Kool & The Gang konnte der Frauenschwarm die TV-Zuschauer nicht ausreichend überzeugen und musste folglich die Koffer packen! Ein schwerer Schritt für den Schützling von Pietro Lombardi (26). Und auch Mitstreiterin Alicia-Awa Beissert litt sichtlich mit Momo nach dessen Exit! Im Promiflash-Interview verrät die Beauty, ob sie sich vielleicht eine Beziehung mit dem Sunnyboy vorstellen könnte!

Sichtlich mitgenommen stellte sich Alicia den Fragen von Promiflash und ging auf das Ausscheiden von Momo ein – aber auch auf ihre Gefühle für ihn: "Wir sind nicht zusammen. Aber wir sind so krass auf einer Wellenlänge und verstehen uns so gut. Dass er jetzt geht, bricht mir das Herz." Auf die Frage, ob sie sich denn etwas Ernstes mit dem angehenden Chemikanten aus Herne vorstellen könne, antwortete sie offen: "Ich mag ihn mega. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall eine lange Freundschaft und was danach kommt, weiß keiner. Also ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde."

Ihre Worte werden sicher einige Fans des Duos freuen. Wochenlang wurde nämlich über das Verhältnis der beiden spekuliert. Vor wenigen Tagen überraschte die Kurven-Queen noch mit der Aussage, dass sie noch nie eine Beziehung gehabt habe. "Ich bin noch so jung. Ich habe Angst, verletzt zu werden und ich hätte Angst, mich selbst zu verlieren. Ich habe solche Probleme, zu vertrauen, dass ich automatisch abblocke", gestand sie gegenüber RTL.

Getty Images Alicia-Awa Beissert im April 2019

Getty Images Momo Chahine performt auf der DSDS-Bühne im April 2019

Getty Images Alicia-Awa Beissert rockt die DSDS-Bühne im April 2019

