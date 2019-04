Katja Krasavice (22) ist bekannt für ihre offene Art! Die YouTuberin spricht über ihr Sexleben, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sogar über den Matratzensport mit Followern packte das Sternchen schon aus und sparte dabei nicht an Details. Jetzt verrät die Vloggerin, wie sie als Jugendliche das erste Mal Geschlechtsverkehr hatte: Sie schlief nicht nur mit einer Person – sondern direkt mit zweien!

"Weil ich betrunken war, ist mein erstes Mal passiert – was ein Dreier war", gesteht die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin in einem aktuellen Clip auf YouTube. Sie sei damals 13 oder 14 Jahre alt gewesen. Rückblickend findet sie es nicht so toll, dass sie ihre Unschuld auf diese Art und Weise verloren hat: "Richtig schlimm, richtig behindert. Und ich hab' mich noch cool gefühlt."

Doch die Blondine gibt nicht immer nur schlüpfrige Einzelheiten aus ihrem Schlafzimmer preis. Während ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" etwa berichtete sie unter Tränen von einer düsteren Phase in ihrem Leben: Vor etwa zwei Jahren war Katja schwanger und entschied sich schweren Herzens für eine Abtreibung.

Instagram / katjakrasavice TV-Gesicht Katja Krasavice

Splash News Katja Krasavice bei einem Event, 2019

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin



