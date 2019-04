Baby-Alarm bei Kayla Itsines (27)! Die Fitnessbloggerin ist seit über fünf Jahren mit ihrem Freund Tobi Pearce zusammen. Die zwei besiegelten ihre Liebe im April 2018 mit einer Verlobung und sorgten im Dezember dann für eine echte Knaller-Überraschung: Die hübsche Personal-Trainerin und ihr Liebster gaben überglücklich bekannt, bald Nachwuchs zu erwarten. Nun war es soweit: Kayla ist endlich Mama geworden!

Das gab die Brünette jetzt mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. Zu einem Foto von ihrem Verlobten mit dem gemeinsamen Spross im Arm schrieb Kayla einen langen, emotionalen Beitrag – und gab dabei direkt zu Anfang auch den Namen ihrer Tochter bekannt: "Willkommen auf dieser Welt – Arna Leia Pearce." Das kleine Mädchen sei gesund und wohlauf. "Ich bin gesegnet, dass Tobi und meine Familie jeden Tag für mich da sind. Ich bin so dankbar dafür, dass ich den besten Arzt und die besten Hebammen hatte, die mir geholfen haben. [...] Wir sind so voller Liebe und glücklich. Sie das erste Mal in unseren Armen zu halten, war wirklich der beste Tag in unserem Leben."

Damit dürfte das Familienglück wohl perfekt sein. Schon mit der Schwangerschaftsverkündung auf ihrem Social-Media-Kanal beteuerte die schöne Griechin bereits, wie sehr sie sich auf die Bald-Elternschaft freut: "Familie war schon immer das, was in meinem Leben an erster Stelle steht. Es ist ein wahrgewordener Traum für mich, mit dem Mann, den ich am meisten auf dieser Welt liebe, eine Familie zu gründen."

Instagram / kayla_itsines Tobi Pearce und Tochter Arna Leia Pearce

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines, Bloggerin

Instagram / kayla_itsines Tobi Pearce und Kayla Itsines

