Cathy Hummels (31), Sarah Lombardi (26) und Lilly Becker (42) haben mehr gemeinsam, als man vielleicht glaubt! Momentan gönnen sich die prominenten Freundinnen ein paar entspannte Tage unter der Sonne Kroatiens. Unternehmerin Cathy hat ihre Kolleginnen dort in ihr Ferienhaus zu ihrem jährlichen Retreat-Urlaub eingeladen. Doch was schweißt die Spielerfrau, das Model und die Sängerin neben ihrer Leidenschaft für Yoga und Entspannung sonst noch zusammen? In einem Interview sprach Cathy nun über die Gemeinsamkeiten, die sie mit Lilly und Sarah teilt!

"Ich finde, dass Sarah und Lilly einfach großartige Frauen sind", schwärmte die Designerin im Gespräch mit VIP. Allem voran verbinde die drei Frauen aber eine Erfahrung: "Wir haben alle drei auch ziemlich bekannte Männer. Und ich glaube, wir alle drei wissen auch, dass das nicht so leicht ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht." Demnach könnten ihre Freundinnen auch die Höhen und Tiefen nachvollziehen, die die Berühmtheit ihrer erfolgreichen Partner mit sich bringt.

In Kroatien genießt das Trio nun aber erst einmal eine Auszeit von seinen prominenten Pflichten. Doch selbst im Erholungsurlaub hat Influencerin Cathy keine Ruhe vor ihren Hatern: Tatsächlich musste die Frau von Fußballer Mats Hummels (30) vor Kurzem einen riesigen Shitstorm über sich ergehen lassen, nachdem sie mit einem Jet-Ski über die Adria gedüst war. Eine Umweltsünde, die ihren Kritikern zufolge ganz und gar nicht zu ihrem Image als Sauberfrau passe!

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im April 2019 in Kroatien

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im April 2019 in Kroatien

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels beim Yoga

