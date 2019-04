Mit dieser Kritik hatte Cathy Hummels (31) garantiert nicht gerechnet! Derzeit genießt die Unternehmerin die Sonne Kroatiens und entspannt in einem Yoga-Resort. Natürlich lässt die Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels (30) auch ihre Fans an ihrem Erholungsurlaub teilhaben und postet zahlreiche Schnappschüsse in Bademode oder Sportklamotten. Ein Bild löste aber einen regelrechten Shit-Storm aus – Cathy düst darauf mit einem Jet-Ski über die Adria!

Auf Instagram erntete die Dirndl-Designerin für ihren Beitrag mit dem Wasserfahrzeug einige kritische Kommentare. "Prima, sehr umweltbewusst, mit einem Jet-Ski durch die Gegend zu brettern. Und es passt so gut zu Yoga. An Unglaubwürdigkeit nicht mehr zu überbieten, Frau Hummels", fasste ein User sauer zusammen.

Dochg was genau ist an den Waterbikes umweltschädlich? Wie Focus erörterte, sollen besonders Tiere von den PS-starken Jet-Skis beeinträchtigt werden. "In erster Linie werden sie durch den Lärm in ihrem Verhalten und ihrer Lebensweise gestört", erklärte Michael Pütsch vom Bundesamt für Naturschutz.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im April 2019 in Kroatien

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im April 2019 im Bikini

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im April 2019 in München beim Yoga

