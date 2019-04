Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) stehen kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes – und es könnte wirklich jeden Augenblick soweit sein! Gerüchten nach soll die ehemalige Schauspielerin schon über den errechneten Termin hinaus sein. Doch jetzt gibt ein neuester Ausflug der werdenden Eltern Anlass für Spekulationen, dass der royale Nachwuchs doch später auf die Welt kommt, als gedacht: Die beiden flogen im Privatjet nach Windsor.

Die Tatsache, dass die Mama in spe zum jetzigen Zeitpunkt noch fliegen durfte, lässt vermuten, dass die Geburt von Baby Sussex doch noch etwas auf sich warten lässt. Auch steht die schwangere Beauty laut Radar Online auf ihrem Anwesen nicht mehr unter dauerhafter Beobachtung von Ärzten – ganz im Gegensatz wie zuvor im Kensington Palace. Dort wurde Meghan 24 Stunden am Tag bewacht und umsorgt. Auch dieser Punkt spricht dafür, dass sie doch noch nicht so weit ist, wie ursprünglich gedacht.

Ein Palast-Insider verriet gegenüber Radar Online, dass der Flug ins Frogmore Cottage noch eine weitere Bedeutung haben könnte. Es wird vermutet, dass sie damit bestätigen, sich für die Entbindung endgültig für das Frimley Park Hospital entschieden zu haben. Dieses läge nämlich nah am neuen Heim der beiden Royals.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

ActionPress / ROGER GEORGES/SIPA Herzogin Meghan und Prinz Harry 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

