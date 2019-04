Rückendeckung für Florian Silbereisen (37)! Als bekannt wurde, dass der Schlagerstar der neue Kapitän von Das Traumschiff wird, hagelte es von vielen Seiten Kritik. Doch der Musiker scheint sich als Boss des TV-Kreuzers besser zu machen, als viele annehmen. Kein Geringerer als Joko Winterscheidt (40) plauderte jetzt Insiderinformationen vom Set aus und verriet: So authentisch ist der Ex-Freund von Helene Fischer (34) als Traumschiff-Chef wirklich.

Was nicht jeder weiß: Das Traumschiff ist keine reine TV-Kulisse! Die Dreharbeiten der ZDF-Kultserie finden auf der MS Amadea statt, einem Kreuzer mit insgesamt 317 Kabinen. Die meisten davon sind tatsächlich von ganz normalen Touristen belegt. Lediglich rund 30 Kabinen sind für die Fernsehcrew reserviert. Da herrscht schon mal Verwechslungsgefahr – vor allem, wenn jemand von der Schauspieltruppe so echt wirkt wie Flo. Das verriet Joko jetzt in seinem Podcast: "Flo steht in Drehpause im Dresscode des Kapitäns an Bord und die Leute fragen ihn dann immer Dinge. Das ist total niedlich. Er kommt dann immer und erzählt: 'Die haben mich gerade gefragt, ob sie hier rauchen dürfen. Das weiß ich doch nicht!'", erzählte Joko.

Genau wie Sängerin Sarah Lombardi (26) konnte auch das beliebte ProSieben-Gesicht eine Gastrolle auf dem Traumschiff ergattern. Die erste neue Folge mit Starbesetzung und Florian als Kapitän flimmert am zweiten Weihnachtsfeiertag das erste Mal über die Bildschirme.

AEDT/WENN.com Florian Silbereisen, Entertainer

Thomas Lohnes/Getty Images for MADELEINE Joko Winterscheidt bei den Bambi Awards 2015

Splash News Sarah Lombardi beim Beetique Launch im November 2018

