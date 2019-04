Das Traumschiff bekommt erneut Starzuwachs! Erst Anfang des Jahres sorgte Florian Silbereisen (37) wegen der beliebten Fernsehserie für Schlagzeilen: Der Schlagerstar übernimmt ab den neuen Folgen das Ruder der legendären MS Berlin als Kapitän. Im April wurde dann ein weiterer Promigast bestätigt: Sarah Lombardi (26) wird ebenfalls schon bald vor der Kamera stehen. Dazu gesellt sich jetzt noch Kultmoderator Joko Winterscheidt (40) – auch er übernimmt eine Rolle an Bord!

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird Florian zum ersten Mal mit Kapitänsmütze über die Schirme flimmern – und genau in dieser Episode werden auch Sarah und Joko mit von der Partie sein. "Joko Winterscheidt übernimmt eine kleine Gastrolle in der 'Antigua'-Folge, genau wie Sarah Lombardi", berichtete die "Traumschiff"-Produzentin Beatrice Kramm gegenüber Bild.

Die Dreharbeiten zu der VIP-Ausgabe sollen aktuell noch in vollem Gange sein. Ausgestrahlt wird sie erst am 26. Dezember im ZDF. Im Gegensatz zu Sarah äußerte sich Joko noch nicht selbst zu seinem neuesten TV-Engagement. Was sagt ihr dazu, dass der Brillenträger bald unterm "Traumschiff"-Deck einzieht? Stimmt ab!

ZDF / Dirk Bartling Sascha Hehn und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

Instagram / sarellax3 Musikerin Sarah Lombardi, März 2019

Thomas Lohnes/Getty Images for MADELEINE Joko Winterscheidt bei den Bambi Awards 2015

