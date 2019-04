Mit 80 Jahren fand Dieter Hallervorden (83) eine neue Liebe! Der Schauspieler und seine 34 Jahre jüngere Lebensgefährtin Christiane Zander präsentierten bereits im Oktober 2016 ganz offen ihre innige Liebe zueinander. Ansonsten ist nicht viel aus dem Liebesnest des "Honig im Kopf"-Darstellers und der ehemaligen Stuntfrau bekannt. Doch nun gab das Paar ein seltenes Interview und sprach darin über sein gemeinsames Leben.

"Wir sind dankbar, dass wir uns gefunden haben. Und glücklich und froh – jedenfalls die meiste Zeit", gab Christiane im Gespräch mit Bild einen privaten Einblick. Trotz ihres Altersunterschieds sind die Turteltauben total happy zusammen und außerdem auch richtig aktiv. So falle es der 49-jährigen Christiane manchmal sogar schwer, mit dem Tatendrang ihres Partners mitzuhalten. "Er hat extrem viel Energie, in alle Richtungen", gibt sie zu. Dieters Erklärung für seine Unermüdlichkeit: "Ich wusste schnell: Für diese Frau muss ich mich fit halten."

An ihrer Beziehung würden sie stets arbeiten – auch, wenn es ums Streiten geht: "Wir sind schon sehr gut. Das perfekte Streitkonzept haben wir aber noch nicht gefunden", schildert die Blondine den gemeinsamen Umgang in Konfliktsituationen. Dieter ist sich sicher: "Wir wissen ja, was wir aneinander haben und dass das für immer und ewig halten soll. Da kommt eine Meinungsverschiedenheit nicht gegen an."

Getty Images Dieter Hallervorden und Freundin Christiane Zander, 2018 in München

Anzeige

ActionPress / Max Bertani Dieter Hallervorden bei einer "Honig im Kopf"-Party

Anzeige

Getty Images Dieter Hallervorden und Freundin Christiane Zander, 2018 in München

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, wenn Dieter und Christiane mehr Einblicke in ihr Privatleben geben würden? Ja, ich mag die beiden total gerne! Nein, das muss nicht unbedingt sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de