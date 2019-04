Sie haben sich einfach gesucht und gefunden! Nachdem die beiden Stars zuletzt weniger Glück in ihren Beziehungen hatten, scheinen FKA Twigs (31) und Shia LaBeouf (32) nun den jeweils richtigen Partner an ihrer Seite zu haben. Seitdem die Sängerin und der Hollywoodstar im September vergangenen Jahres erstmals zusammen gesehen wurden, lassen aktuelle Fotos keinen Zweifel: FKA Twigs und Shia sind noch immer megaglücklich miteinander!

Paparazzi erwischten die beiden beim verliebten Spaziergang: Arm in Arm und immer mit Blickkontakt turtelten der Schauspieler und die Musikerin strahlend durchs sonnige Los Angeles. Shia und FKA Twigs wirkten aber nicht nur happy, sondern auch entspannt. Das zeigte sich auch im lässigen Style der beiden: Während sich das Model in ein weites und bequemes Oversize-Kleid mit Boots geworfen hatte, genoss Shia den Ausflug in Bomberjacke, Jeans und Turnschuhen.

FKA Twigs, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett heißt, und der Transformers-Darsteller dateten sich übrigens bereits wenige Tage, nachdem der 32-Jährige die Trennung von seiner Ehefrau Mia Goth, bestätigt hatte. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set des Films "Honey Boy", für den Shia das Drehbuch geschrieben und auch selbst eine Rolle übernommen hatte.

MEGA FKA Twigs und Shia LeBeouf in Los Angeles

WENN Shia LaBeouf und Mia Goth

Getty Images Shia La Beouf bei der Premiere von "Honey Boy"

