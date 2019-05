Müssen sich die Fans von Lena Meyer-Landrut (27) Sorgen machen? Die Sängerin sollte am Sonntagabend eigentlich bei der Aufzeichnung der 133. Episode von "Inas Nacht" vor der Kamera stehen und sich den Fragen der Moderatorin Ina Müller (53) stellen. Bei den Proben lief auch noch alles rund – doch dann folgte der große Schock: Lena soll derartige Schmerzen gehabt haben, dass sie nicht in der beliebten Kult-Show auftreten konnte!

NDR bestätigte die Abreise der Eurovision Song Contest-Gewinnerin aus dem Jahr 2010 gegenüber Bild mit den Worten: "Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es Lena Meyer-Landrut wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte." Stattdessen soll die The Voice Kids-Jurorin ihre Koffer gepackt haben.

Solche Vorkommnisse habe es bei dem TV-Format noch nie gegeben, berichtete Bild weiter. Und das, obwohl die Sendung schon seit 2007 laufe. Kurzerhand habe Voll-Profi Ina einfach den Auftritt mit Sängerin und Schauspielerin Anna Loos (48) verlängert. Ein Gesundheits-Update von Lena gibt es bislang noch nicht!

Hauter,Katrin Lena Meyer-Landrut bei der 1live Krone in Bochum

P.Hoffmann/WENN.com Lena Meyer-Landrut beim Dreamball 2018

Getty Images Ina Müller und Anna Loos am 31. Januar 2019 in Düsseldorf

