So ausgelassen hat man Herzogin Kate (37) schon lange nicht mehr gesehen! Während ihre Schwägerin Herzogin Meghan (37) sehnsüchtig auf ihr erstes Baby wartet, ging die Herzogin von Cambridge nun ihren royalen Pflichten nach. Als Schirmherrin des Anna Freud Nationalzentrums für Kinder und Familien besuchte sie am Mittwoch die Eröffnung einer neuen Einrichtung der Organisation in London. Eines fiel dabei besonders auf: Kate hatte unfassbar gute Laune!

Wie Mirror berichtet, habe sich die 37-Jährige über 30 Minuten mit Spendern, Unterstützern, Architekten und Mitarbeitern der Organisation unterhalten. Während ihres gesamten Aufenthaltes schien sie entspannt – ununterbrochen sah man die dreifache Mutter kichern und lachen. Für diesen Anlass entschied Kate sich für ein smaragdgrünes Kleid von Emilia Wickstead, hellbraune Wildleder-Pumps und eine Clutch in derselben Farbe.

Dazu kombinierte sie elegante Ohrringe und einen Saphir- und Diamantring, der einst schon von Prinzessin Diana (✝36) getragen wurde. Es war nicht das erste Mal, dass die Herzogin mit Juwelen ihrer Schwiegermutter gesehen wurde – Prinz William (36) und Prinz Harry (34) hatten den Schmuck ihrer Mutter geerbt und schließlich ihren Ehefrauen vermacht.

Getty Images Journalistin Kate Silverton und Herzogin Kate im Mai 2019

Getty Images Herzogin Kate in London, 2019

Getty Images Herzogin Kate bei dem Besuch einer Organisation in London, 2019

