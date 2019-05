Nach ihrer Hochzeit im vergangenen Mai krönen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nun ihre Liebe mit einem Kind. Jeden Augenblick könnte Baby Sussex zur Welt kommen – liegt der angebliche Geburtstermin der ehemaligen Schauspielerin doch um den Mai herum. Noch lässt sich der Mini-Royal zwar Zeit, aber die ersten Termine könnten für Sussex-Junior schon bald anstehen: Meghan und Harry planen angeblich schon die erste Reise mit Kind!

Wie The Times berichtete, soll das royale Paar schon jetzt über den ersten Trip nachdenken. So wollen die beiden im Herbst mit ihrem Spross nach Afrika fliegen. Mit knapp sechs Monaten wäre Baby Sussex der jüngste Royal in der Geschichte, der einen offiziellen Staatsbesuch absolviert. Sein Cousin Prinz George (5) war 2014 mit acht Monaten das erste Mal auf Reisen in Australien und Neuseeland.

Mittlerweile kann nicht nur Großbritannien kaum noch die Geburt von Meghan und Harrys erstem Kind erwarten. Ein Hinweis darauf, dass sich Royal-Fans wohl noch etwas gedulden müssen, gab erst kürzlich ein angeblicher Helikopter-Flug der werdenden Eltern. Laut Radar Online stehe die Mama in spe auch nicht mehr so viel unter Beobachtung, wie noch vor ein paar Tagen.

Lia Toby / WENN.com Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de