Daniela Büchner (41) kocht vor Wut! Am 1. Mai feierte die Frau von Mallorca-Auswanderer Jens Büchner (✝49) die große Neueröffnung ihrer geliebten Faneteria – knapp ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes. Doch bei dem großen Re-Opening kam es zum Eklat: Weil eine mit den Büchners verkrachte Ex-Angestellte trotz Hausverbot in dem Lokal filmte, rastete Daniela aus, sogar die Polizei rückte an. Nun äußerte sich die fünffache Mutter zu dem Vorfall – und ist stocksauer!

Es sind überraschende Aufnahmen: Auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte Josephine P. ein Live-Video, dass das Zusammentreffen mit Danni zeigt. Mit einem Grinsen betritt die ehemalige Mitarbeiterin der Faneteria den Laden, woraufhin man Sekunden später laute Schreie der Besitzerin und ihrer Tochter Joelina hört. "Raus! Du hast meinen Mann beleidigt, du hast meine Kinder beleidigt, raus!", ist die Stimme der 41-Jährigen zu erkennen. Mit wut-rotem Kopf und Tränen in den Augen ist die Zwillings-Mutter anschließend wenige Sekunden auch noch zu sehen – sie wirkt aufgewühlt. Im Interview mit Bild erklärte Danni nun die Situation: "Sie hat erst meine Tochter Joelina angegriffen und dann mich. Diese Frau weiß, dass sie Hausverbot hat. Dennoch hier im Livestream reinzulaufen …!" Ihren Ausraster schien die Powerfrau nicht zu bereuen: "Habt ihr gesehen, wie ich die aus dem Laden geworfen habe? Ich kann echt zur Furie werden!"

Laut der News-Seite wirft Josephine den Büchners vor, in der Faneteria während ihrer Anstellung hunderte Überstunden geleistet zu haben, die ihr nicht bezahlt wurden. Seitdem soll das Webcam-Girl vermehrt im Netz über die Familie hergezogen haben. Ob Danni die junge Frau nach dem unerlaubten Betreten anzeigen wird, sei noch nicht bekannt.

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Sommer 2018

action press Daniela Büchner im Juli auf Mallorca

ActionPress Daniela und Jens Büchner in Cala Millor

