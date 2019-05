Es sollte ein neuer Start für Daniela Büchner (41) werden: Am 1. Mai feierte die Auswanderin gemeinsam mit einem befreundeten Paar die Neueröffnung ihrer Faneteria in Cala Millor auf Mallorca – knapp ein halbes Jahr, nachdem ihr Ehemann Jens Büchner (✝49) überraschend an Lungenkrebs gestorben war. Mit dem Re-Opening des Cafés wollte die fünffache Mutter das Erbe ihres Partners bewahren. Doch das Event wurde von einem Schockmoment überschattet: In der Faneteria kam es zum Polizeieinsatz!

Wie kukksi am Mittwochnachmittag berichtet, habe sich schon vor der offiziellen Eröffnung eine riesige Schlange an Fans vor dem Lokal gebildet. Nach einer kurzen Rede habe Danni dann die Türen geöffnet. Neben ihren Bewunderern habe sich dabei auch eine ehemalige, zerstrittene Mitarbeiterin in das Café geschlichen und Fotos und Videos gemacht – woraufhin der Besitzerin der Kragen geplatzt sei. Nachdem die Situation eskaliert war, sei die Polizei angerückt, um die Wogen zu glätten.

Für Daniela wohl ein schlimmer Moment: Schließlich war die Wiedereröffnung der Faneteria für den Goodbye Deutschland-Star ein emotionaler Schritt gewesen. Wegen Jens' gesundheitlicher Probleme hatte das Paar ihr Lokal im vergangenen Spätsommer vorübergehend geschlossen, nur wenige Woche später starb der Schlagerstar.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit Marco und Tamara Gülpen

Anzeige

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Anzeige

ActionPress Jens Büchner und Ehefrau Daniela im Wursthaus in Palma

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de