Achtung, Spoiler! Von diesen Game of Thrones-Figuren mussten die Fans sich verabschieden. In der dritten Folge der finalen Staffel standen sich Daenerys, Jon und der Nachtkönig mit ihren Armeen in Winterfell gegenüber – und natürlich wurde das reichlich blutig! In dem Durcheinander der epischen Schlacht den Überblick zu behalten, war allerdings auch für die Zuschauer nicht immer leicht. Diese "Game of Thrones"-Charaktere sind im Kampf gestorben!

Als Erstes musste Dolorous Edd dran glauben, gespielt von Ben Crompton. Der letzte Lord Kommandant der Nachtwache rettete seinem Freund Sam Tarly in der Schlacht das Leben und wurde nur Sekunden später von hinten erstochen.

Auch Lyanna Mormont hatte in dem Gemetzel keine Chance. Die kleine Anführerin von Haus Mormont bewies in ihren letzten Augenblicken aber mal wieder eine ordentliche Portion Mut und stellte sich ganz allein einem untoten Riesen – der zusammen mit ihr das Zeitliche segnen musste.

Beric Dondarrion, gespielt von Richard Dormer, war im Laufe der Show schon einige Male gestorben. Insgesamt sieben Mal hatte der Herr des Lichts seinen Krieger wieder ins Leben zurückgebracht, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Nachdem er Arya und den Bluthund gerettet hatte, war diese offenbar erfüllt.

Theon Graufreud starb im direkten Kampf gegen den Nachtkönig. Beim Versuch, Bran vor dem Gegner aus dem Norden zu beschützen, waren all seine Männer bereits gefallen. Nur Theon konnte sich dem Nachtkönig noch stellen – und bekam dabei ein Schwert in den Bauch gestoßen. Allerdings konnte der einstige Erbe der Eiseninseln vorher noch seinen Frieden finden, als Bran ihm seine früheren Handlungen verzieh.

Diese Szene hat wohl jeder Zuschauer ganz genau mitbekommen: Arya erstach den Nachtkönig mit einem Dolch aus Drachenglas. Und rettet damit nicht nur ihrem kleinen Bruder Bran das Leben, sondern auch den restlichen Menschen in Winterfell. Mit dem Tod ihres Anführers sind nämlich auch seine untoten Krieger zu Staub zerfallen.

Das schließt auch den Eisdrachen Viserion mit ein. Der Drache war eigentlich schon in der siebten Staffel gestorben, wurde aber dann vom Nachtkönig wiederbelebt. Als der jedoch starb, fand auch Viserion sein zweites – und dieses Mal wohl endgültiges – Ende. Obwohl es zwischendrin auch für Jons Drachen Rhaegal ziemlich schlecht aussah, konnte er die Schlacht unbeschadet überstehen, wie ein Trailer zur neuen "Game of Thrones"-Folge zeigt.

Den für viele Fans wohl ergreifendsten Tod fand Jorah Mormont, gespielt von Iain Glen. Daenerys' treuer Begleiter starb in ihren Armen, nachdem er seine Königin tapfer vor der Nachtkönig-Armee verteidigt hatte. Eine Szene, die wohl nicht nur Daenerys zu Tränen gerührt hat.

Die letzte, von der sich die Fans in der vergangenen Episode verabschieden mussten, war Melisandre. Die rote Frau kam erst kurz vor der Schlacht in Winterfell an – und überraschte die wartenden Soldaten direkt mit einem kleinen Trick: Sie entflammte ihre Schwerter mit Magie. Nachdem der Nachtkönig am Ende besiegt und die Schlacht beendet worden war, hatte Melisandre ihre Bestimmung offenbar erfüllt. Sie nahm ihr Collier ab und alterte daraufhin unglaublich schnell, bis von ihr schließlich nur noch ihre Kleidung übrig war.

