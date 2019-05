Jennifer Aniston ist 50 Jahre alt und nach wie vor kinderlos. Ob während ihrer Ehe mit Brad Pitt (55) oder ihrer Beziehung mit Noch-Ehemann Justin Theroux (47) – kaum einem Hollywood-Star wurden so viele Schwangerschaften angedichtet wie der ehemaligen Friends-Darstellerin. In einem persönlichen Essay sprach die Schauspielerin nun offen wie nie über ihren vermeintlichen Kinderwunsch und offenbarte: Sie braucht keinen Nachwuchs, um glücklich zu sein!

Für die Onlinezeitung Huffington Post schrieb Jen nun über ihre persönliche Familienplanung und die unzähligen Schwangerschaften, die ihr in der Vergangenheit von der Presse nachgesagt wurden. "Wir müssen nicht verheiratet oder Mutter sein, um ein erfülltes Leben zu führen", erklärte die Golden Globe-Gewinnerin. "Wir können unser Happy End auch selbst schreiben." In ihren Augen würden die andauernden Schwangerschaftsgerüchte in den Medien hingegen nur den falschen Eindruck erwecken, dass unverheiratete oder kinderlose Frauen kein erfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben führen könnten.

Ob sie selbst noch eines Tages Mutter werden wolle, ließ die Filmemacherin offen – stellte jedoch klar: "Wenn ich jemals schwanger werde, werde ich es euch wissen lassen." Auf die andauernden Kommentare zu ihrer Figur könne sie in der Zwischenzeit getrost verzichten. "Ich bin nicht weniger wert, nur weil sich mein Körper verändert", stellte sie klar. Außerdem wolle sie nicht immer jedem erklären müssen, dass sie nicht schwanger ist, nachdem sie sich einen Burger gegönnt hat.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Splash News Justin Theroux und Jennifer Aniston, 2014

Getty Images Jennifer Aniston bei einem Event, 2018

