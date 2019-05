Es war eine schier unglaubliche Nachricht, die die Fans von Jenelle Evans (27) vor Kurzem erschütterte: Noch-Ehemann David Eason soll ihren Hund Nugget getötet haben! Die beiden Reality-TV-Darsteller verbindet eine turbulente Beziehung: Prügel-Vorwürfe, Streitereien und zuletzt markige Trennungs-Statements sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Nun überschritt David mit den tödlichen Schüssen auf Jenelles Hund jedoch eine Grenze – muss er jetzt rechtliche Konsequenzen fürchten?

Dies fordert zumindest die Tierschutzorganisation PETA in einem Statement gegenüber Radar Online. David besitze eine Reihe an brutalen Verhaltensweisen, dazu gehöre auch Tierquälerei. "Häusliche Gewalt beginnt häufig damit, dass die Täter Tiere bedrohen, quälen oder töten. Falls die Berichte, dass er Nugget erschossen hat, wahr sind, muss um die Sicherheit der Menschen und übrigen Tiere im Haus gefürchtet werden", erklärt PETA. Man hoffe, dass gegen David Strafanzeige erstattet werde und er in Zukunft keine Tiere mehr halten dürfe.

Der Noch-Ehemann von Teen Mom-Star Jenelle attackierte den Hund offenbar, weil er glaubte, er habe seine Tochter angegriffen. Laut Polizei sei er bislang aus Mangel an Beweisen nicht festgenommen worden. In North Carolina, wo David und seine Familie leben, gilt die Misshandlung von Tieren mit Todesfolge als eine Straftat der Klasse H und kann mit vier bis 25 Monate Haft bestraft werden.

Jamie McCarthy / Getty David Eason und Jenelle Evans

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Hund Nugget

Instagram / j_evans1219 "Teen Mom"-Jenelle und Ehemann David Eason

