Bereits in den vergangenen Tagen brodelten immer wieder die Gerüchte, dass zwischen den Teen Mom-Stars Jenelle Evans (27) und David Eason alles Aus sein soll. Dabei hatten sich die beiden erst 2017 in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Kurz vor der Trauung erblickte ihre gemeinsame Tochter Ensley das Licht der Welt. Doch das Paar hatte die letzten Monate immer wieder mit Negativ-Schlagzeilen zu kämpfen. Jetzt haben sich die Eheleute endgültig getrennt.

Die Trennung verkündete Jenelle jetzt auf ihrem offiziellen Facebook-Account. Erst änderte sie ihr Profilfoto und fügte dann die vielsagenden Worte hinzu: "Sowas von Single". Zudem korrigierte sie ihren Beziehungsstatus von "Vergeben" zu "Single" und bestätigte damit endgültig das Beziehungsende. Auf Instagram zeigte sich die Brünette vor wenigen Stunden superhappy zu den Songs "Solo" und "Learn to let go" – ein kleiner Seitenhieb in Richtung ihres Ex.

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder schlimme Geschichten im Zusammenhang mit dem einstigen Paar auf. So hatte David wegen einer illegalen Aktion Ärger mit der Polizei und soll seiner Frau gegenüber immer wieder handgreiflich geworden sein. Im Oktober vergangenen Jahres musste Jenelle sogar den Notruf wählen. Mit der endgültigen Trennung hat die dreifache Mutter jetzt wohl ein für alle Mal die Reißleine gezogen.

Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern Ensley, Jace und Kaiser

