Verdienen die Kandidatinnen schon während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel ihr eigenes Geld? In der Show dreht sich alles um die Jobs, um welche die Nachwuchs-Models Woche für Woche kämpfen. Wer mehr ergattert, steht auch bei Jury-Chefin Heidi Klum (45) höher im Kurs. Ob für eine Shooting-Strecke in einem Magazin, für den Dreh eines Musikvideos oder die Kampagne einer Modelinie – im eigentlichen Model-Alltag gibt es dafür natürlich die entsprechende Bezahlung. Ob das auch bei den GNTM-Girls der Fall ist, verrät Expertin Klaudia mit K (22) jetzt gegenüber Promiflash!

"Die Leute, die die Jobs bekommen, erhalten selbstverständlich auch das Geld", erklärt die Berlinerin bestimmt. Das könne manchmal allerdings ein wenig dauern. Warum? Die Kunden bezahlen die Models nicht direkt selbst, sondern lassen den Vorgang über eine Agentur ablaufen. "Ich glaube, nach dem Finale bekommen die Mädels dann auch das Geld dafür", erinnert sich der Zuschauer-Liebling an seine Erfahrungen während der Staffel im vergangenen Jahr zurück.

Eine Bezahlung gibt es aber nicht nur für die Jobs im TV, sondern auch für das Bewerben von Produkten in den sozialen Medien. "Also, wenn die Mädels jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft mit Canon haben, ist das ja auch in der Show, das ist dann kein Job, aber im Nachhinein haben die Kandidatinnen dann ja eine Kooperation, die sie auch auf Insta posten", versucht Klaudia die Situation zu veranschaulichen. Und genau für diese Kooperationen gebe es dann eben nach der Staffel auch den Lohn.

Felipe Simon Model Klaudia Giez

Florian Ebener/Getty Images Heidi Klum und Klaudia Giez im GNTM-Finale

Felipe Simon Klaudia Giez, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2018

