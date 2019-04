Peinlicher Auftritt beim Germany's next Topmodel-Job? Schon seit Längerem eckt Kandidatin Simone bei ihren Mitstreiterinnen an. Vor allem mit Nachwuchsmodel Sarah Almoril kommt es immer wieder zu Zoff – und der ging in dieser Folge in die nächste Runde! Sarah und Simi hatten eigentlich beide Grund zur Freude, sie wurden gemeinsam für einen coolen Model-Job gebucht – doch Simone disste Sarah vor dem Kunden!

Für eine John Frieda-Kampagne sollten die beiden Mädels nicht nur gemeinsam shooten, sondern auch beste Freundinnen darstellen – bei der explosiven Stimmung zwischen den Streithähnen keine einfache Aufgabe. Die Topmodel-Anwärterinnen sollten vor der Kamera positive Dinge übereinander erzählen. Während Sarah den Tatendrang ihrer Konkurrentin lobte, wollten Simi einfach keine Komplimente für ihr Gegenüber einfallen. "Deine Nase ist ein bisschen größer als meine", war da schon fast das Netteste, was die 21-Jährige sich abringen konnte.

Für Sarah ist so ein Verhalten – vor allem vor einem Kunden – einfach ein absolutes No-Go: "Dieses Sticheln hat mich auch getroffen. Da sollte man schon mal drüber nachdenken, ob man andere Leute vielleicht mit seinen Aussagen verletzt." Am Ende hatten die beiden aber doch noch Glück: Der Kunde war trotz Zickenkrieg mit dem Endergebnis zufrieden.

Instagram / sarah.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Almoril

Anzeige

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Kowalski in Hamburg

Anzeige

Instagram / sarah.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Almoril

Anzeige

Was sagt ihr zu Simones Verhalten? Total unprofessionell! War doch halb so wild! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de