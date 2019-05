Mit diesem Ausraster hat sich Simone bei Germany's next Topmodel keine neuen Freundinnen gemacht! Beim neusten Fotoshooting in Folge 13 mussten die verbliebenen Acht auf einem Fahrrad posieren – und zwar an einem Stahlseil befestigt in zehn Metern Höhe. Während die anderen Mädels das mühelos meisterten, hatte die Locken-Beauty mit extremer Höhenangst zu kämpfen – und hatte eine richtige Panikattacke! Doch mit ihrem Heulkrampf stieß sie nicht auf Mitgefühl bei ihren Konkurrentinnen – die konnten bei Simis Auftritt nur mit den Augen rollen!

"Es wäre nicht Simi, wenn es nicht wieder ordentlich Drama geben würde. Habe vollstes Verständnis, wenn jemand Höhenangst hat, aber war klar, dass es bei ihr wieder ein großes Thema wird", gab Kandidatin Sarah schon vor dem Shooting zum Simone-Gate zu verstehen. Der Panik-Anfall der Blondine war jedoch schnell vorbei – nach einem kurzen Tränenausbruch wagte sie sich in schwindelerregende Höhe und rockte die Foto-Session. Beim Anblick der Top-Leistung ihrer Konkurrentin war vor allem Vanessa genervt: "Die ist aber schnell wieder happy geworden. Ich brauch vorher nicht rumzuheulen, nur dass ich nachher die ganze Aufmerksamkeit bekomme."

Total in ihren Bann gezogen hat Simone hingegen Model-Mama Heidi Klum (45) – die war geflasht von den starken Posen ihres Schützlings: "Es ist beeindruckend, wie sie ihre Angst überwunden hat. Sie begeistert mich immer wieder mit top Leistungen."

Instagram / sarah.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Almoril

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de