Dass Simone bei Germany's next Topmodel immer mal wieder an ihre persönlichen Grenzen stößt, ist zwar nicht neu, in Folge 13 scheint die Herausforderung aber tatsächlich eine Nummer zu groß zu sein. Schon mehrmals betonte die Staderin, unter heftiger Höhenangst zu leiden. Ihr Pech, dass das Shooting am Donnerstag weit über dem sicheren Fußboden stattfindet. Die Situation schockiert Simi so extrem, dass sie eine Panikattacke bekommt!

In der neuen Episode heißt es, auf einem Fahrrad – befestigt an Drahtseilen – in luftiger Höhe zu posieren. Die Kandidatinnen sind selbstverständlich gesichert und es kann nichts passieren, wie Heidi Klum (45) im ProSieben-Teaser betont. Ihre Angst kann Simone trotzdem nicht ablegen. "Ich schaffe es nicht da hoch, ich kriege kaum Luft", schluchzt die ehemalige Leistungssportlerin. Simi ist so aufgewühlt, dass sie erst einmal vom Produktions-Team beruhigt werden muss.

Unterkriegen lässt sich die 21-Jährige allerdings nicht. Im Trailer sieht man schon jetzt, dass sie sich der Challenge stellt – mit lauten Schreien und vielen Tränen. Ob Simone das Shooting bis zum Ende durchzieht? Stimmt in der Umfrage ab!

