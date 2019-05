Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind. Buchstäblich jeden Augenblick könnte es so weit sein, dass das royale Paar die Geburt von Baby Sussex verkündet. Viele Fans vermuten mittlerweile schon, dass der Nachwuchs bereits auf der Welt ist. Nun scheint eine unmittelbar bevorstehende Reise von Harry dies zu untermauern. Der royale Rotschopf soll angeblich am 8. und 9. Mai im Auftrag der britischen Krone in die Niederlande fliegen!

Dies berichtete jetzt DailyMail und beruft sich dabei auf den Buckingham Palast. Demnach habe der 34-Jährige einen offiziellen Termin in Amsterdam und reise später nach Den Haag weiter, um den Countdown der Invictus Games 2020 in der Stadt einzuläuten. Ein Insider plauderte kürzlich aus, dass Harry diesen Trip schon lange geplant habe. "Wegen der Geburt seines Kindes wurde die Reise nie im Vorfeld angekündigt, falls er dann doch nicht kann", so der Informant. Ist die Geburt also schon längst über die Bühne gegangen?

Fans des Herzogpaares glauben jedenfalls immer mehr, dass die Baby-Ankunft bereits der Vergangenheit angehört. "Ich habe so langsam echt das Gefühl, dass das Kind schon längst da ist" oder "Ich glaube echt, dass Baby Sussex schon auf der Welt ist und Meghan ihre Hausgeburt hatte", twitterten einige Supporter. Harrys Trip in die Niederlande könnte nun ein weiterer Hinweis in diese Richtung sein. Auch der britische TV-Moderator Chris Evans ist sich angeblich sicher, dass Meghan ihr Kind schon auf die Welt gebracht hat.

