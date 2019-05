Dieser im Sterben liegende Game of Thrones-Fan hatte nur noch einen Wunsch: die Schlacht um Winterfell sehen. Der epische Kampf der Armee von Jon Schnee (Kit Harington, 32) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) gegen die Zombie-Horden aus dem hohen Norden war seit Monaten von Serien-Liebhabern sehnsüchtig erwartet worden. Claire Walton sah diese Episode nicht nur wenige Stunden vor ihrem Tod – sie bekam auch persönliche Grußbotschaften von den Darstellern!

+++Achtung: Dieser Artikel enthält Hinweise auf die Story der dritten Folge!+++

Die 88-Jährige verdankte das besondere Geschenk ihren Pflegern. Die Angestellten eines Hospizes in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island hatten die Macher von "Game of Thrones" kontaktiert. Die konnten ihrem Superfan zwar die am Sonntag ausgestrahlte Folge "Die lange Nacht" nicht vorab zur Verfügung stellen. Dafür gab es aber Videobotschaften von zehn Schauspielern der Serie, allen voran Fanliebling Liam Cunningham alias Davos Seewert. "Ich hoffe, du bist in der Lage, heute Abend die Schlacht zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute", sagte er laut Daily Mail.

Auch Miltos Yerolemou nahm sich die Zeit, der im Sterben liegenden Seniorin einen Gruß zu schicken. Das war eine besonders gute Wahl: Er hatte Aryas geliebten Kampflehrer Syrio Forel verkörpert – und dessen Vermächtnis spielte in der dritten Folge eine zentrale Rolle. Das Hospiz postete auf Facebook Fotos von der Patientin, während sie die Videos schaute. Claires Wunsch ging in Erfüllung, sie konnte noch die Schlacht um Winterfell sehen. Wenige Stunden später starb sie am Montagnachmittag.

