Schon bald schlüpft Sabrina Mockenhaupt (38) in ein Brautkleid! Aktuell tanzt die Langstreckenläuferin noch mit Erich Klann (32) auf dem Let's Dance-Parkett Wiener Walzer und Co. – und kämpft dort um den Titel "Dancing Star 2019". Die Teilnahme an der Tanzshow hat aber noch einen angenehmen Nebeneffekt: Mocki kann sich wohl einen Hochzeits-Tanzkurs getrost sparen! Ihre Heirat mit ihrem Liebsten findet bereits im August. Jetzt verrät die Sportlerin, wie es um die Vorbereitungen für den großen Tag steht!

In einem Interview mit RTL hat sich Sabrina ein paar Details zu ihrem Liebes-Fest entlocken lassen: "Hochzeit, Location steht schon, der DJ steht schon und die Band steht schon und der Rest, den kriegen wir schon hin. Einladungen sind verschickt." Ambitioniert fügt sie hinzu: "Ich hab auch alles in einen Tag geballert. Wir heiraten morgens standesamtlich, nachmittags dann in der Kirche und abends Party, damit das schnell über die Bühne geht." Über eine Eheschließungs-Tradition müssen sich die beiden aber keine Gedanken machen: "Tauben? Die sind doch dreckig, das brauchen wir nicht."

Na, ganz offenbar schwebt Mocki absolut im siebten Himmel, auch wenn sie sich darüber sonst eher in Schweigen hüllt. Ob sie sich deshalb in das aktuelle Show-Motto "Lovesongs" besonders gut hineinversetzen kann? Am Freitagabend wird Sabrina nämlich dann erst mal mit Erich und ihrem Jive zu "Part Time Lover" für große Emotionen in der Tanzsendung sorgen.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann bei "Let's Dance"

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und ihr Verlobter

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzen einen langsamen Walzer

