Jetzt hat sie es geschafft! Sabrina Mockenhaupt (38) wurde in den vergangenen Shows nicht gerade positiv von der Fachjury beurteilt – oftmals war die Leichtathletin nach den Einschätzungen der Experten auf einem der hinteren Plätze zu finden. In Show Nummer fünf tanzte die Sportlerin mit ihrem Partner Erich Klann (32) einen langsamen Walzer zu Elton Johns (72) "Can You Feel The Love Tonight" – und bekam endlich ihr langersehntes Jury-Lob!

"Jetzt bist du etwas weicher, etwas femininer. Ich sehe ganz klar eine Entwicklung!", freute sich Motsi Mabuse (38) mit der Sportlerin. Jorge Gonzalez (51) ging sogar noch einen Schritt weiter: "Für mich war das heute dein bester Tanz." Einer der drei Experten war jedoch nicht ganz so positiv angetan, wie seine Vorredner – Joachim Llambi (54): Der 54-Jährige sprach zwar davon, dass die Langstreckenläuferin bei ihrer Performance teilweise ausgesehen habe wie ein sterbender Schwan, stellte aber unterm Strich trotzdem fest: "Ein langsamer Walzer kann auch schön sein."

Die 38-Jährige selbst wusste nach der Ausbeute von 19 Jury-Punkten, bei wem sie sich zu bedanken hatte: "Ich habe Erich eigentlich noch nie gelobt – aber Erich: Ich bin dir wirklich dankbar, auch für deine Geduld." Und wie empfand Mocki selbst ihre neu entdeckte Weiblichkeit? "Deswegen bin ich ja hier: Ich will meine weibliche Seite finden."

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzen einen langsamen Walzer

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi im April 2019 bei "Let's Dance"

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann bei "Let's Dance"

