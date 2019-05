Kim Kardashian (38) zieht ihre drei Kinder North West (5), Saint West (3) und Chicago West (1) groß, ist eine der Hauptfiguren einer Realityshow, Geschäftsfrau und dazu auch noch Ehefrau. Dennoch schien es bisher, als meistere das Multitalent diese Dinge mit Leichtigkeit – aber die Realität sieht tatsächlich doch anders aus. Kim schüttete ihrem Mann Kanye West (41) nun sogar im TV das Herz aus!

Im Trailer zur neuen Folge von Keeping up with the Kardashians zeigt sich Powerfrau Kim von einer überraschend sensiblen Seite. Kim offenbart Kanye ihre Sorge, Familie und Karriere nicht länger unter einen Hut bekommen zu können. "Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie soll ich mich noch um ein weiteres Kind kümmern? Wie soll ich studieren, wann soll ich überhaupt lesen? Wie soll ich das alles nur schaffen?", ist die ambitionierte 38-Jährige völlig verzweifelt. Aber Gott sei Dank hat ihr Partner einen Tipp parat!

"Lehn dich zurück und analysiere, was sind deine Ablenkungen? Wenn du deine Zeit richtig organisieren kannst, wirst du Zeit finden, mir und den Kindern und auch dem Gesetz Aufmerksamkeit zu widmen", ist sich Kanye in dem Gespräch sicher. Kim solle keine Angst haben, Zeit mit ihrer Familie zu verlieren und sich wie einst ihr Vater, der Anwalt Robert Kardashian Sr. (✝59), durchkämpfen.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North und Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

