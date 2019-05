Das Serien-Finale von Game of Thrones hält momentan die ganze Welt in Atem! Überall fiebern die Zuschauer dem Ausgang des Fantasy-Dramas entgegen. Die erste Folge im finalen Kampf um Westeros haben Schätzungen zufolge mehr als eine Milliarde Menschen in 194 Ländern verfolgt. Ein unglaublicher Erfolg, der nun von offizieller Stelle bestätigt wurde: Mit den Zuschauerzahlen hat die Auftaktfolge einen Weltrekord aufgestellt!

Die erste Folge der finalen Staffel gilt ab sofort als die meist gesehene Fernsehpremiere aller Zeiten. Das verkündete nun Guinness World Records. Für Craig Glenday, den Chefredakteur der Weltrekordhüter, sei der bahnbrechende Erfolg des Serienfinales letztendlich jedoch keine große Überraschung gewesen. Immerhin breche die Show schon seit der Ausstrahlung der allerersten Folge sämtliche Rekorde – und damit nicht genug: "Es sieht ganz so aus, als würden bis zur letzten, zweifellos verheerenden Episode noch weitere Rekorde folgen", lautete seine Prognose.

Doch nicht nur hinsichtlich der Zuschauerzahlen ist die Serie auf Rekordjagd – mit ganzen 129 Emmy-Nominierungen nach sieben Staffeln knackte das Epos auch im Rahmen der Preisverleihung einen Rekord: Die HBO-Produktion gilt seither als die am meisten auf die Liste gesetzte Primetime-Serie aller Zeiten!

ActionPress Kit Harington im Juli 2017

ActionPress Szene aus der sechsten Staffel von "Game of Thrones"

Getty Images Peter Dinklage bei der Emmy-Verleihung 2017

