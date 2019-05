Was hat es denn mit diesem Schmatzer auf sich? Seit stolzen 19 Jahren ist Verona Pooth (51) glücklich mit ihrem Franjo (49) liiert: Im Jahr 2000 lernte die Moderatorin ihren heutigen Ehemann kennen, heiratete ihn vier Jahre später und hat heute zwei Söhne mit dem Unternehmer. Von Krisen oder Affärengerüchten keine Spur – wie kommt es also, dass Verona nun vor laufenden Kameras den Comedian Faisal Kawusi (27) knutscht?

Die 51-Jährige stattet dem Komiker in dessen Show, die derzeit in der zweiten Staffel ausgestrahlt wird, einen Besuch ab. In einem Quiz muss die Zweifach-Mama Paare einander zuordnen und sichert sich dabei tatkräftig einen Bonus: Für einen Extrapunkt drückt sie ihrem Gastgeber spontan ein Bussi auf die Lippen. Ob Faisal dieser Kuss gefällt, sehen die Zuschauer am Freitagabend ab 22:40 Uhr auf Sat.1. Doch was hat wohl Veronas Mann zu diesem innigen TV-Moment zu sagen?

Laut Veronas Aussage ist der 49-Jährige ganz schön eifersüchtig – allerdings nicht auf Faisal speziell, sondern generell. Wenn Verona ihre Kurven allzu sexy betont, gefalle ihm das gar nicht. Angst hat Franjo aber offenbar nicht davor, seine Frau an einen anderen zu verlieren. So offenbarte die TV-Beauty vor einigen Monaten in einem Interview: "Wenn ich mir abends ein sexy Kleid anziehe und mit meinen Mädels weggehe, sagt er: 'Weißt du, Verona, ist mir eigentlich egal. Jeder Typ, der mit dir etwas anfängt, kommt am nächsten Tag zu mir und sagt: Bitte, bitte, nimm sie einfach wieder zurück!'"

Getty Images Franjo und Verona Pooth mit ihrem Sohn Diego, 2017

Anzeige

SAT.1/Steffen Z Wolff Verona Pooth und Faisal Kawusi in seiner gleichnamigen Sendung

Anzeige

WENN.com Verona Pooth und ihr Ehemann Franjo bei der Ein Herz für Kinder Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de