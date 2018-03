So sieht man sich wieder! Im vergangenen Jahr lernten sich Faisal Kawusi (26) und Vanessa Mai (25) während ihrer gemeinsamen Zeit bei Let's Dance kennen. Daraus scheint nun eine echte Freundschaft entstanden zu sein. Faisal war im Sommer sogar Gast bei der After-Wedding-Party der "Regenbogen"-Interpretin und nun scheint sie sich zu revanchieren – mit einem Besuch in Faisals erster eigener Comedy-Show.

Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, soll der Comedian schon bald seine eigene Late-Night-Show auf Sat1 bekommen. Darin will er über Klischees und Vorurteile auf selbstironische Weise scherzen – und bekommt jetzt prominente Unterstützung. In der ersten Folge empfängt der Spaßvogel Sängerin Vanessa und ist darüber superhappy. So postet Faisal auf seinem Instagram-Account einen süßen Schnappschuss, der ihn mit dem Schlagerstar in freundschaftlicher Umarmung zeigt, und schreibt dazu: "Der Gast in der ersten Folge der "Faisal Kawusi Show" ist die fantastische Vanessa Mai. Ich freue mich sehr auf dich!"

Für die Pilotfolge der Show bekam Faisal tatkräftige Unterstützung von Kollege Luke Mockridge (29). Gemeinsam unterhielten die beiden Comedians die Test-Zuschauer so gut, dass die Sendung nun ab dem 13. April immer freitags ab 22.15 Uhr auf Sat1 zu sehen sein wird.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Faisal Kawusi / Instagram Faisal Kawusi und Vanessa Mai bei der Hochzeits-Party

Luke Mockridge / Facebook Faisal Kawusi und Luke Mockridge

