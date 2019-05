Da zieht das britische Königshaus offenbar einen kleinen Wildfang heran! Kleinen Prinzessinnen wird nachgesagt, sie seien bezaubernd, immer ordentlich gekleidet, kein Haar liegt am falschen Platz und überhaupt benehmen sie sich stets höflich und zuvorkommend. So die Theorie! In der Praxis sieht es allerdings ganz anders aus. Und das beste Beispiel ist Prinzessin Charlotte (4), die Tochter von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) – und zwar wegen ihres Lieblings-Spielzeugs!

Wie ihr Bruder George (5) liebt es auch die Vierjährige, draußen herumzutoben und die Welt zu entdecken. Und noch eine Leidenschaft teilt Charlotte mit ihrem älteren Bruder: Sie liebt Slime! Das verriet Mama Kate bei der Eröffnung einer neuen Schule. Laut Daily Mail unterhielt sich die Herzogin dort mit einer Gruppe Erstklässler, darunter die siebenjährige Narriyah und deren Oma Rose. Rose sagte nach der Begegnung: "Kate erzählte von ihrer Tochter und sagte, wenn Charlotte mit Slime spielt, ist er pink, und wenn sie damit fertig ist, ist er braun." Sie gab weiterhin preis, dass auch ihre eigene Enkelin verrückt nach dem Spielschleim sei.

Kurz vor Weihnachten wurde die royale Familie sogar beim Last-Minute-Shopping im Spielwarenladen gesichtet. Eine Kundin hatte sie erkannt. "Während ich die Regale durchsah, bemerkte ich weiter vorne eine große, dunkelhaarige Frau und dachte noch, 'Dieses Gesicht kenne ich'", erklärte Sarah Daniels gegenüber Daily Mail. Sie hörte noch, wie George fragte, ob er Slime kaufen dürfe, Kates Antwort bekam sie aber nicht mit.

Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de