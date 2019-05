Was Michael Wendler (46) wohl dazu sagt? Im vergangenen Herbst haben der Schlagerstar und seine Frau Claudia Norberg nach 29 gemeinsamen Jahren ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Während der Wendler in der blutjungen Laura M. schnell eine neue Liebe gefunden hat, ist Claudia noch immer offiziell single – und mit diesem Zustand scheint sie auch sichtlich zufrieden zu sein. In einem neuen Posting zeigte sich die Blondine nun sexy wie nie zuvor!

Eigentlich wollte sie in ihrem neuen Instagram-Video ihren Anhängern nur einen stressfreien Tag wünschen. Doch viel interessanter als ihre Worte fanden die Fans offenbar den Look der 48-Jährigen: Claudia trägt ein tief ausgeschnittenes Oberteil und dazu ihre langen Haare offen. Sinnlich schaut sie in die Kamera und gibt ihren Followern schließlich einen Luftkuss – so freizügig sieht man die Mutter einer 17-jährigen Tochter nur selten.

Möchte sie mit dem Post etwa mit der 18-jährigen Flamme ihres Noch-Ehemanns mithalten? Laura zeigt fast täglich mit hotten Fotos im Netz, was sie zu bieten hat. Claudias Fans sind auf jeden Fall begeistert von ihrem Erscheinungsbild: "Bist eine bezaubernde und sehr schöne Frau, Respekt", lautete nur eines der zahlreichen Komplimente.

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg in Cape Coral, 2019

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg, 2014

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. in Florida, 2019

