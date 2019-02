Oh là là! Laura M. zeigt im Netz, was sie hat. Seit einigen Wochen mausert sich die 18-Jährige in den sozialen Medien zu einer Berühmtheit. Der Grund: Die Schülerin datet seit Anfang des Jahres Schlagerstar Michael Wendler (46) – und kann sich mittlerweile vor neuen Followern kaum retten. Denen bietet Laura jetzt einen sexy Anblick: Sie hat ein heißes Dekolleté-Pic gepostet – und sorgt damit für eine heftige Kommentar-Flut!

Auf ihrem aktuellen Instagram-Bild lässt ihr schwarzes, tief ausgeschnittenes Top nur noch wenig Raum für Phantasie – und auf ihre Kurven ist die brünette Beauty offenbar mächtig stolz. Zu ihrem Schnappschuss schreibt sie: "Das ist alles echt." Ihre Worte versieht sie mit einem zwinkernden Smiley. Ganz klar, dass Laura ihre Brüste meint. Von denen ist anscheinend auch ihr Freund hin und weg, denn der Sänger kommentiert: "Das stimmt."

Lauras restliche Community ist sich allerdings nicht ganz einig, was sie von dem Posting halten soll. Manche ihrer Follower sind von dem Anblick hellauf begeistert, andere finden, Laura sei für so einen freizügigen Look noch zu jung.

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Instagram / Laura M. Laura M., Freundin von Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura M.

