Sänger, Tänzer, Dschungelkönig – und bald auch gefragter Schauspieler? Marc Terenzi (40) ist seit seiner Doku mit Ex-Frau Sarah Connor (38) nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Nach einigen erfolgreichen Reality-Auftritten erobert der gebürtige US-Amerikaner nun auch noch den Serienmarkt mit einer Gastrolle: In der neuen Medical-Serie Nachtschwestern spielt Marc sich selbst – der Vorgeschmack auf eine steile Karriere als TV-Darsteller?

Nachdem vergangene Woche die erste Folge angelaufen war, kommt die zweite Episode "Vorurteile" am 7. Mai. Mit an Bord: Marc, der als Promi-Patient nach einer missglückten Bauchfettabsaugung heimlich von Dr. Jan Kühnert (gespielt von Marc Dumitru, 33) in die Notaufnahme eingeliefert wird. Die Dreharbeiten haben ihm großen Spaß gemacht, verriet Marc RTL – ein Hindernis gab es für ihn aber doch: "Ich liebe die Schauspielerei, es ist aber sehr schwierig für mich, auf Deutsch zu spielen, da das nicht meine Sprache ist. [...] Du sagst ja etwas in einer anderen Sprache und da ist es dann schwierig, deine Gefühle in die Sache hineinzulegen", erklärte der 40-Jährige, der vor Ort Hilfe von seinen Kollegen bekam.

Es ist tatsächlich nicht sein erster Dreh-Job: Gemeinsam mit Annette Frier (45) stand der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer für den Film "Sophie kocht" vor der Kamera. Anscheinend eine weitere Karriere-Option für den Musiker, wie er erklärt: "Auf Englisch habe ich viel geschauspielert und möchte in Zukunft auf jeden Fall mehr machen." Werdet ihr euch die "Nachtschwestern"-Folge mit ihm ansehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

ActionPress / RHEINPRESS Marc Terenzi im Oktober 2018

TVNOW / Richard Hübner Marc Dumitru und Marc Terenzi in "Nachtschwestern"

TVNOW / Benno Kraehahn Der "Nachtschwestern"-Cast

