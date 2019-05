Die Fans von Justin Bieber (25) können sich allem Anschein nach auf etwas gefasst machen! Der Popstar hielt die Musik-Liebhaber in den vergangenen Monaten mächtig in Atem. Nachdem er klammheimlich seine Hailey (22) geheiratet hatte, machte er Schlagzeilen, weil er sich wegen Depressionen in eine Therapie begab. In der Zeit schloss der Bühnenstar stets eine neue Platte aus – doch während es zwar keine Neuigkeiten aus dem Tonstudio gab, kommt nun eine Ankündigung von einem anderen Unternehmen: YouTube verkündete, dass ein bisher streng geheimes Projekt mit Justin geplant ist!

Bekannt ist über die Kooperation nicht allzu viel: Das Unternehmen bestätigte bisher nur, dass die Videoplattform mit dem Sänger an etwas zusammenarbeite. Das Ergebnis soll der Öffentlichkeit im kommenden Jahr vorgestellt werden. Bei dem Projekt könnte es sich beispielsweise um eine Dokumentation über den 25-Jährigen handeln, denn erst am vergangenen Donnerstag kündigte der Clip-Riese ähnliche Filme über Paris Hilton (38) und den kolumbianischen Sänger Maluma (25) an.

Für Justin wäre es keine Premiere auf YouTube, im Gegenteil: Bevor der Grammy-Gewinner im Jahr 2009 mit seinem ersten Song "On Time" an den Start ging, wurde er dadurch bekannt, Ständchen-Videos auf der Social-Media-Plattform zu posten. Dadurch entdeckte der Musikmanager Scooter Braun (37) den gebürtigen Kanadier – es folgten schließlich in der Zusammenarbeit mit Usher (40) Chart-Sensationen wie "Sorry" und "Boyfriend". Anschließend ging es für den Teenie-Schwarm auf mehrere Welttourneen.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin im Februar 2019

WENN.com Justin Bieber im Dezember 2018

Mr Blue / WENN.com Justin Bieber im September 2009

