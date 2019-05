Aller Anfang ist schwer – davon kann auch Eva Padberg (39) ein Liedchen singen. Vor dreieinhalb Monaten brachte das Model sein Töchterchen zur Welt. Während Eva schon kurz nach der Geburt wieder rank und schlank über die roten Teppiche flitzt, hält sie trotzdem nicht mit den alltäglichen Mama-Malheuren hinterm Berg. In einem Interview plaudert die brünette Beauty jetzt ganz offen über ihre anfänglichen Schwierigkeiten beim Stillen.

"Ich weiß, viele Leute haben Probleme und Schmerzen am Anfang. Da muss man sich ein bisschen durchbeißen in den ersten Wochen – das war bei mir auch so", erklärte die 39-Jährige gegenüber Gala. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe sich mittlerweile aber alles eingependelt. Das Stillen sei darüber hinaus mitunter ein Grund, warum die Laufsteg-Schönheit jetzt schon wieder in Topform ist.

Obwohl Eva im Allgemeinen bereitwillig über ihre Mutterfreuden spricht, will sie nicht verraten, wie ihre kleine Prinzessin heißt. "Auf den Namen müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich find's irgendwie schön, dass nur wir den wissen", stellte sie klar.

Getty Images Eva Padberg beim Deutschen Filmpreis 2019

Instagram / thepberg Eva Padberg und ihre Tochter im April 2019

Getty Images Eva Padberg beim Bambi 2018

