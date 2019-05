Seit Ende April ist Katja Kühnes (34) Familie perfekt: Die blonde Beauty, die 2015 bei Der Bachelor die letzte Rose von Christian Tews (38) abstaubte, ist zum zweiten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Marcel Sabitzer schwebt sie derzeit im absoluten Elternglück – und sieht dabei auch noch ganz fantastisch aus. Im Netz teilte die Schönheit jetzt einen Schnappschuss, der beweist: Neun Tage nach der Geburt ist Katja bereits wieder in Topform!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 34-Jährige ihren Followern jetzt einen Blick auf ihren After-Baby-Body. In schwarzer Hose und eng anliegendem schwarzen Top posiert die frischgebackene Zweifach-Mama vorm Spiegel und präsentiert ihre utlraschmale Linie und ihren flachen Bauch. "Neun Tage später – zehn Kilo noch drauf", schrieb sie zum Pic dazu. Bald also hat die TV-Bekanntheit schon wieder sein Ausgangsgewicht erreicht.

Die Baby-News um Töchterchen Mary Lou verkündete der stolze Papa noch am Tag der Entbindung auf der Foto- und Videoplattform. "Ich möchte auch öffentlich der Liebe meines Lebens und Mutter meiner Tochter 'Danke' sagen! Du warst so stark die letzten Tage, Wochen und Monate! Ich liebe dich für immer", lauteten seine rührenden Worte, die er Katja widmete.

Instagram / marcel7sabitzer Marcel Sabitzer, Katja Kühne und ihr Frischgeborenes im April 2019 in Dresden

Getty Images Katja Kühne, "Der Bachelor"-Siegerin 2014

Getty Images Marcel Sabitzer, deutscher Fußball-Profi

