Bachelor-Bekanntheit Katja Kühne trauert um ihren Sohn (†18)

Es sind tragische Neuigkeiten rund um Katja Kühne (39). Die einstige Gewinnerin von Der Bachelor trauert um ihren Sohn. Das berichtet unter anderem Tag24. Katjas Kind Lucas soll am 24. März gestorben sein. Er wurde nur 18 Jahre alt. Die Familie soll bereits am ersten April Abschied von ihm genommen haben. Die 39-Jährige änderte das Profilbild ihres Social-Media-Kanals – es ist nun ein schwarzes Bild. Außerdem steht in ihrer Bio der Name ihres Sohnes mit weißen Tauben-Emojis.

Seine Großmutter nahm vor wenigen Tagen auf Instagram von ihrem verstorbenen Enkel Abschied: "Er war ein Freund, ein Bruder, ein Rettungsschwimmer und für mich mein Hase. Ich habe meinen Lieblingsmenschen verloren." Der Partner von Katja, Kicker Marcel Sabitzer, spielte gestern mit seinem Verein Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid. Nach seinem Tor in der 74. Minute zeigte er seine Zeigefinger zum Himmel. Einige Fans deuten dies als Hommage an Katjas verstorbenen Sohn.

Marcel dürfte in dieser schweren Zeit eine große Stütze für Katja sein. Seit Jahren sind sie ein Paar, seit 2019 auch Eltern einer Tochter namens Mary-Lou. 2020 hielt der 30-Jährige um die Hand der gebürtigen Ukrainerin an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcel Sabitzer, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / marcel7sabitzer Marcel Sabitzer und Katja Kühne im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de