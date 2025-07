Katja Kühne erinnerte auf ihrer Hochzeit an ihren toten Sohn

Vergangener Sonntag sollte für Katja Kühne (40) der schönste Tag überhaupt werden: Die Reality-Bekanntheit heiratete ihren langjährigen Partner Marcel Sabitzer. Doch etwas stimmte sie traurig, denn der Platz ihres Sohnes Lucas blieb leer. Der 18-Jährige starb im März 2024. "Samstag war ein Tag, an dem wir die Liebe feierten – ein Tag voller Freude, Verbundenheit. Doch so groß die Freude auch ist, so schmerzlich ist auch der Verlust, den ich empfinde", schreibt Katja in einem Instagram-Post. Die Abwesenheit ihres Sohnes machte ihr schwer zu schaffen: "Mein Sohn Lucas konnte diesen besonderen Moment nicht mit uns teilen. Sein Fehlen ist an einem Tag wie diesem besonders spürbar. Inmitten all der Herzlichkeit und festlichen Stimmung bleibt eine stille Lücke, die sich nicht füllen lässt." An ihrem Hochzeitstag stellte sie ein Porträt ihres Sohnes auf, das mit auf den Fotos sein konnte.

Lucas' Tod wurde Mitte März bekannt. Die Umstände seines Ablebens sind nicht weiter bekannt. Auch meldete Katja sich nicht direkt selbst. Allerdings drückte sie ihre Trauer auf Social Media aus, indem sie ein schwarzes Profilbild und in ihrer Bio den Namen ihres Sohnes zusammen mit einer weißen Taube einstellte. Wenig später meldete sich seine Großmutter auf der Plattform zu Wort: "Er war ein Freund, ein Bruder, ein Rettungsschwimmer und für mich mein Hase. Ich habe meinen Lieblingsmenschen verloren." Katjas Partner Marcel schien an Lucas zu denken, als er während eines Fußballspiels nach einem Tor in den Himmel zeigte – zumindest deuteten die Fans das so.

Trotzdem haben Katja und Marcel ihre Hochzeit sicher genossen. Berichten von oe24 zufolge sagten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Fußball-Profi in Italien am Comer See "Ja". Einige Freunde und Gäste teilten ein paar Eindrücke der Feier bei Instagram. Verlobt sind die beiden schon seit 2020. In einem Urlaub auf den Malediven hielt Marcel um die Hand seiner Partnerin an. Das teilten sie im Netz und Katja kommentierte die freudige Nachricht mit den Worten: "Ja! 1.1.2020, unvergesslich." Eine besondere Rolle bei der Hochzeit spielte sicher auch Mary Lou, die kleine Tochter der frisch Vermählten. Das Mädchen erblickte 2019 das Licht der Welt.

Getty Images Katja Kühne, "Der Bachelor"-Siegerin 2014

Getty Images Katja Kühne auf dem Oktoberfest 2015

