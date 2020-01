Ihre Liebe soll für immer sein! Nachdem Katja Kühne (34) im Jahr 2014 ihr Herz vor laufender Kamera an Bachelor-Beau Christian Tews (39) verschenkt hatte, die Beziehung der beiden allerdings nur wenige Wochen nach Drehschluss gescheitert ist, verliebte sich die schöne Blondine 2017 endlich wieder neu – und zwar in Fußball-Star Marcel Sabitzer. Mit dem Sportler ist die einstige Reality-Lady seither überglücklich. So glücklich, dass sich das Paar nun sogar verlobte!

Auf Instagram veröffentlichte Katja am Donnerstag ein Bild, auf dem sie vor einer traumhaften Strandkulisse ihre Hand inklusive prachtvollem Klunker in die Kamera hält. Dazu schrieb die Bald-Ehefrau: "Ja! 1.1.2020, unvergesslich." Damit dürfte eindeutig klar sein: Katja und Marcel haben vor, den Bund der Ehe einzugehen. Aktuell befinden sich die zwei im gemeinsamen Urlaub auf den Malediven.

Auch Marcel teilte den besonderen Moment mit seiner Community. Zu demselben Schnappschuss seiner Zukünftigen fand der Kicker bewegte Worte: "So, das geschah vergangene Nacht, ein unvergesslicher Moment."

Instagram / katja_kuehne Katja Kühne im Januar 2020

RTL Katja Kühne und Christian Tews bei "Der Bachelor" 2014

Instagram / marcel7sabitzer Marcel Sabitzer, Katja Kühne und ihr Baby im April 2019 in Dresden

